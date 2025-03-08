Harta Kekayaan Ray Dalio, Miliarder AS Diundang Prabowo ke Istana Bahas Danantara

JAKARTA - Harta kekayaan Ray Dalio, miliarder AS yang diundang Prabowo ke Istana bahas Danantara jadi perhatian publik Tanah Air. Presiden RI, Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan delapan taipan Indonesia di Istana Kepresidenan RI, pada Jumat (8/2/2025).

Delapan taipan yang hadir di antaranya, Anthony Salim, Sugianto Kusuma, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata.

Selain nama tersebut, Prabowo turut mengundang miliarder asal Amerika Serikat, Ray Dalio. Ia turut diundang untuk membahas pembentukan BPI Danantara Indonesia.

1. Profil dan Bisnis Ray Dalio

Ray Dalio merupakan pendiri perusahaan dana lindung nilai terbesar di dunia, Bridgewater Associates. Perusahaan yang didirikannya pada 1975 itu mengelola dana sebesar USD124 miliar atau setara dengan Rp1.984 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS).

Menurut laman Forbes, Ray menempuh pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana seni atau sains di Long Island University, Amerika Serikat.

Pria kelahiran 8 Agustus 1949 itu lalu melanjutkan studi hingga mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Harvard Business School.

Menurut laman Bridgewater, Ray telah menggeluti dunia saham dan investasi selama hampir setengah abad atau 47 tahun.

Ray pun berhasil membangun reputasi Bridgewater Associate sebagai perusahaan dana lindung terbesar di dunia. Bahkan, Majalah Fortune menobatkan perusahaan tersebut sebagai perusahaan swasta paling penting kelima di Amerika Serikat.

Ray memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO Bridgewater Associates. Setelah itu, pria kelahiran New York tersebut menerbitkan berbagai buku, seperti Principles: Life & Work, Principles for Dealing with the Changing World Order dan Principles for Navigating Big Debt Crises.