Harta Kekayaan Franky Widjaja, Salah Satu Konglomerat yang Diundang Prabowo ke Istana

Harta kekaayaan Franky Widjaja, salah satu konglomerat Indonesia yang diundang ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Harta kekaayaan Franky Widjaja, salah satu konglomerat Indonesia yang diundang ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan delapan konglomerat Indonesia. Menurut unggahan Instagram Sekretariat Kabinet, dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya.

Dalam diskusi tersebut, Prabowo Subianto membahas perkembangan terkini di Indonesia dan global, serta program-program pemerintah. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha atas dukungan mereka terhadap program yang dibuat oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sugianto Kusuma atau Aguan, Garibaldi Boy Thohir, hingga Franky Wijaya. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa Franky Wijaya adalah putra dari pendiri Grup Sinar Mas, Eka Tjipta Widjaja.

Karier Franky Widjaja

Franky Oesman Widjaja, yang lahir di Makasar, pada tahun 1958, adalah putra dari Eka Tjipta Widjaja, pendiri Grup Sinar Mas. Pada tahun 1979, ia memperoleh gelar Sarjana Perdagangan dari Universitas Aoyama Gakuin di Jepang. Franky pernah menjabat di berbagai posisi antara lain.

Chief Executive Officer di Golden Agri-resources Ltd tahun 1996

Kepala Divisi Produk Agri-Bisnis dan Makanan Konsumen di Grup Sinar Mas.

Wakil Presiden di PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk, yang merupakan anak perusahaan dari GAR di Indonesia.

Chief Executive Officer Sinarmas Land Ltd tahun 2000 hingga Desember 2006

Dewan direksi di beberapa perusahaan yang berada di bawah naungan Sinar Mas, mulai dari pulp dan kertas, properti, kimia, jasa keuangan, hingga pertanian tahun 1982 hingga 2003.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Agrobisnis, Pangan, dan Peternakan

Ketua Dewan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (DMSI).