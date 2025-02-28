Harta Kekayaan Konglomerat Tomy Winata, yang Bantah Jadi Ayah Baptis Agnez Mo

JAKARTA - Harta kekayaan konglomerat Tomy Winata, yang bantah jadi ayah Baptis Agnez Mo. Nama Tomy Winata kembali menjadi perbincangan publik setelah dikaitkan dengan perseteruan Agnez Mo dan Ahmad Dhani. Dalam polemik tersebut, muncul klaim bahwa Tomy Winata adalah ayah baptis Agnez Mo, namun pernyataan tersebut dibantah.

Engel Glendy Sahanggamu menyatakan bahwa Tomy Winata beragama Buddha dan tidak mungkin memiliki status tersebut.

1. Harta Kekayaan Tomy Winata

Terlepas dari kontroversi tersebut, Tomy Winata dikenal sebagai pengusaha besar dengan jaringan bisnis luas, terutama melalui Artha Graha Group.

Sebagai pendiri Artha Graha Group, Tomy Winata memiliki gurita bisnis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari properti, perbankan, perhotelan, infrastruktur, asuransi, pertambangan, hingga media dan telekomunikasi.

Salah satu proyek terbesarnya adalah Sudirman Central Business District (SCBD), kawasan elite di Segitiga Emas Jakarta yang menjadi pusat bisnis dan hiburan.