Intip Harta Kekayaan 8 Miliarder Indonesia yang Bertemu Prabowo

Prabowo Bertemu Pengusaha Indonesia dan Investor Kelas Dunia Ray Dalio. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Mengulas harta kekayaan 8 taipan Indonesia dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Jumat, 7 Maret 2025.

Tak hanya Prabowo seorang, dalam perjumpaan tersebut terdapat Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang turut hadir dalam pertemuan tersebut serta mendampingi Presiden Prabowo.

1. Harta Kekayaan 8 Orang Terkaya di Indonesia

Inilah daftar harta kekayaan 8 orang terkaya di Indonesia sesuai data Forbes 2024

1. Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD32,5 miliar atau setara Rp529,7 triliun

2. Franky Oesman Widjaja (Widjaja family) mempunyai harta kekayaan USD18,9 miliar atau setara Rp308,07 triliun

3. Anthony Salim mempunyai harta kekayaan USD12,8 miliar atau setara Rp208,6 triliun

4. Dato Sri Tahir mempunyai harta kekayaan USD5,3 miliar atau setara Rp86,3 triliun

5. Garibaldi 'Boy' Thohir mempunyai harta kekayaan USD3,8 miliar atau setara Rp61,9 triliun

6. James Riady (Mochtar Riady) mempunyai harta kekayaan USD2,25 miliar atau setara Rp36,6 triliun

7. Sugianto Kusuma alias Aguan tidak tercatat di Forbes, namun disebut-sebut Aguan mempunyai harta kekayaan Rp42,73 triliun