Prabowo Kenalkan Ray Dalio ke Pengusaha: Kami Butuh Nasihat Kritis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membutuhkan nasihat kritis dari investor kawakan Amerika Serikat (AS), Ray Dalio. Prabowo pun memperkenalkannya kepada para pengusaha kakap Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta.

1. Ray Dalio

Prabowo memperkenalkan Ray Dalio ke pengusaha. Kepala Negara ingin menjadikan Ray teman baik bagi Indonesia.

“Saya harap saya masih bisa memanggil Anda Ray, Anda menjadi teman baik saya dan saya juga ingin anda menjadi teman baik bagi Indonesia,” ujarnya.

2. Harapan Prabowo ke Ray Dalio

Prabowo pun mengatakan beruntungnya Ray Dalio hadir di Indonesia dengan berbagai pengalaman ekonomi di dunia global.

“Saya baru saja menjelaskan bagaimana kami sangat beruntung bisa hadir di sini dengan pengalaman-pengalaman Anda dengan berbagai pengalaman yang sangat jelas dan luas di Ekonomi global dengan berbagai pengalaman di Asia, di Timur Tengah dan di dunia," ujarnya.

“Serta kami sangat beruntung dengan anda hadir di sini sebagai seorang sahabat, dan kami selalu ingin Anda untuk bisa berinteraksi dengan anda. Saya rasa anda berada dalam posisi yang dapat berbicara kepada kami secara terbuka dan juga secara kritis,” katanya.