Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Febrie Adriansyah, Jampidsus yang Minta Masyarakat Tidak Tinggalkan Pertamina Usai Korupsi Rp193,7 Triliun

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |14:25 WIB
Harta Kekayaan Febrie Adriansyah, Jampidsus yang Minta Masyarakat Tidak Tinggalkan Pertamina Usai Korupsi Rp193,7 Triliun
Harta Kekayaan Febrie Adriansyah, Jampidsus yang Minta Masyarakat Tidak Tinggalkan Pertamina Usai Korupsi Rp193,7 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Febri Adriansyah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sekitar Rp 18,26 miliar.

Sosok Febri Adriansyah yang jabat Jampidsus kini tengah jadi sorotan setelah meminta masyarakat untuk tidak meninggalkan Pertamina, setelah kasus korupsi petinggi Pertamina Niaga yang membuat kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun.

Febri mengungkapkan jika masyarakat kini tak perlu khawatir lagi dengan produk yang dijual Pertamina. Ia juga memastikan jika produk perusahaan pelat merah itu telah memenuhi standar.

Pernyataan itu disampaikan setelah mencuatnya pemberitaan tentang dugaan oplosan BBM jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) yang dilakukan oleh bos PT Pertamina Patra Niaga.

Namun setelah dilakukan uji produk terhadap BBM yang beredar dalam masyarakat, pihak Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) mengklaim jika seluruh sampel BBM yang diuji telah memenuhi standar pemerintah.

Harta Kekayaan Febrie Adriansyah 

Harta kekayaan Febrie Adriansyah yang jabat Jampidsus dalam LHKPN terakhir yang dilaporkan pada 31 Desember 2023 lalu adalah senilai Rp 18.261.445.180 atau Rp 18,26 miliar.

Kekayaan tersebut mayoritas berasal dari harta tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 14,8 miliar. Berikut ini rincian harta kekayaan Febrie Adriansyah.

1. Tanah dan Bangunan Rp 14.852.820.000 

- Tanah dan Bangunan 220 m2/180 m2 di Jakarta Selatan Rp 2.308.250.000.                         

- Tanah 652 m2 di Tangerang Selatan Rp 597.232.000.                   

- Tanah 704 m2 di Tangerang Selatan Rp 644.864.000.                   

- Tanah 2301 m2 di Bandung Rp 473.000.000.

- Tanah dan Bangunan 638 m2/200 m2 di Jakarta Selatan Rp 10.829.474.000.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement