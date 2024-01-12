Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Uang Koin Rp100 Tahun Emisi 1978

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |06:22 WIB
Segini Harga Uang Koin Rp100 Tahun Emisi 1978
Berapa harga uang kuno Rp100 rumah gadang (Foto: Tokopedia)
A
A
A

JAKARTA - Harga uang koin Rp100 tahun emisi (TE) 1978 menarik perhatian para kolektor. Lantaran, harga uang kuno tersebut sudah lama diterbitkan dan kini tidak diberlakukan kembali.

Uang koin Rp100 TE 1978 telah ditarik edarannya oleh Bank Indonesia (BI). Saat ini, uang kuno tersebut tidak lagi beredar di masyarakat sehingga para kolektor mencari uang kuno tersebut karena memiliki keunikan dan nilai jual yang tinggi.

Dikutip dari beberapa sumber pada Kamis (11/1/2024), uang koin Rp100 TE 1978 dijual di beberapa platform e-commerce, karena dengan adanya platform tersebut memasarkan uang kuno untuk dijual dan dijadikan koleksi menjadi hal yang sangat mudah.

Harga koin Rp100 TE 1978 dijual di aplikasi online warna oren dengan harga Rp7.000 hingga Rp100.000. Sedangkan di Numista, uang kuno ini dijual dengan nominal terendah pada angka 0,49 dollar AS atau setara dengan Rp7.000 (kurs Rp14.943 per 1 dollar AS).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102289/uang-zpyD_large.jpg
Laku Rp100 Juta, Bagaimana Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement