Segini Harga Uang Koin Rp100 Tahun Emisi 1978

JAKARTA - Harga uang koin Rp100 tahun emisi (TE) 1978 menarik perhatian para kolektor. Lantaran, harga uang kuno tersebut sudah lama diterbitkan dan kini tidak diberlakukan kembali.

Uang koin Rp100 TE 1978 telah ditarik edarannya oleh Bank Indonesia (BI). Saat ini, uang kuno tersebut tidak lagi beredar di masyarakat sehingga para kolektor mencari uang kuno tersebut karena memiliki keunikan dan nilai jual yang tinggi.

Dikutip dari beberapa sumber pada Kamis (11/1/2024), uang koin Rp100 TE 1978 dijual di beberapa platform e-commerce, karena dengan adanya platform tersebut memasarkan uang kuno untuk dijual dan dijadikan koleksi menjadi hal yang sangat mudah.

Harga koin Rp100 TE 1978 dijual di aplikasi online warna oren dengan harga Rp7.000 hingga Rp100.000. Sedangkan di Numista, uang kuno ini dijual dengan nominal terendah pada angka 0,49 dollar AS atau setara dengan Rp7.000 (kurs Rp14.943 per 1 dollar AS).