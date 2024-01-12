Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan ke Pasar, Atikoh Ganjar Cek Harga Kebutuhan Pokok

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:03 WIB
Blusukan ke Pasar, Atikoh Ganjar Cek Harga Kebutuhan Pokok
Siti Atiqoh pada Acara di Palembang (Foto: MPI)
JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan blusukan ke Pasar 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan setelah menyantap sarapan dengan mie celor pada Jumat (12/1/2024).

Diketahui, Atikoh sebelumnya menikmati Mie Celor 26 Ilir yang lokasinya juga berada di area pasar tersebut.

Saat melakukan blusukan, Atikoh tampak menghampiri beberapa lapak. Satu di antaranya mengunjungi pedagang ikan dan ayam.

Dia di lapak pedagang ikan sempat menanyakan harga komoditas itu kemudian membeli Rp 200 ribu untuk dibagikan ke warga sekitar.

Atikoh kemudian beranjak ke pedagang ayam. Dia juga menanyakan harga unggas untuk sekilo, lalu membeli Rp 300 ribu untuk dibagikan lagi ke warga.

