Ternyata Segini Perbandingan Gaji Pasha Ungu dengan Gunawan Dwi Cahyo Bak Langit dan Bumi

JAKARTA - Ternyata segini perbandingan gaji Pasha Ungu dengan Gunawan Dwi Cahyo bak langit dan bumi. Kedua nama ini viral dikarenakan memiliki mantan istri yang sama yakni Okie Agustina.

Apalagi, biduk rumah tangga mereka dengan Okie Agustina juga berakhir sama. Yakni melakukan perceraian, Pasha Ungu bercerai pada tahun 2009 sedangan Dwi Cahyo juga pisah pada tahun 2024.

Lantas apakah gajinya sama? Ternyata tidak sama dikarenakan Pasha Ungu salah satu pejabat daerah sedangan Gunawan Dwi Cahyo hanya mantan pesepakbola Indonesia.

Ternyata segini perbandingan gaji Pasha Ungu dengan Gunawan Dwi Cahyo bak langit dan bumi. Salah satunya Gunawan Dwi Cahyo diketahui memiliki nilai transfer sebesar Rp434,54 juta.

Nilai transfer tertinggi mantan suami Okie Agustina itu menyentuh angka Rp1,3 miliar saat dibeli Bali United dan Persija Jakarta. Jika dikalkulasi honor kurang lebih Rp36,2 juta per bulan sebagai pemain belakang Persik Kediri.

Di lain pihak, menurut berbagai sumber, grup band Ungu diketahui mematok harga sebesar Rp350 juta hingga Rp500 juta untuk satu kali tampil.