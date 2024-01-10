Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Perusahaan BUMN yang Beri Gaji Tinggi ke Fresh Graduate

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |07:53 WIB
Daftar Perusahaan BUMN yang Beri Gaji Tinggi ke <i>Fresh Graduate</i>
BUMN yang siap berikan gaji besar untuk fresh graduate (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa perusahaan BUMN yang siap memberikan gaji tinggi bagi fresh graduate. Faktanya kini BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah salah satu perusahaan milik negara atau pemerintah dengan peminat calon pekerja terbanyak.

BUMN ini memiliki daya tarik bagi calon pekerja karena dianggap sebagai tempat kerja yang stabil dan aman karena memiliki dukungan dari pemerintah.

Berikut daftar perusahaan BUMN yang berikan gaji tinggi bagi fresh graduate melansir berbagai sumber, selasa (9/1/2024).

Salah satu perusahaan BUMN yang menawarkan gaji tertinggi adalah PT Telkom Indonesia, merupakan peluang karir bagi fresh graduate. Selain fasilitas dan pengembangan karyawan, perusahaan plat merah ini juga memberikan gaji tinggi. Gaji yang ditawarkan kisaran Rp 8 juta - Rp 10 juta untuk lulusan baru.

