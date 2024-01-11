Segini Perbandingan Gaji Buruh Pabrik di Indonesia dan Jepang

Segini Gaji Buruh Pabrik di Indonesia dan Jepang. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Segini perbandingan gaji buruh pabrik di Indonesia dan Jepang. Gaji buruh saat ini sedang banyak diperbincangkan.

Pasalnya, buruh adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai seorang buruh.

Segini perbandingan gaji buruh pabrik di Indonesia dan Jepang. Berdasarkan penelusuran Okezone, ternyata gaji buruh di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan gaji buruh di negara lain, khususnya Jepang.

Gaji buruh di Indonesia memiliki rata-rata sebesar Rp 2,9 juta per bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka tersebut adalah angka rata-rata secara nasional.

Data tersebut juga menyebutkan, gaji untuk karyawan laki-laki untuk buruh pabrik kisarannya sekira Rp 3,1 juta.

Sedangkan, untuk gaji buruh karyawan perempuan yang bekerja di pabrik rata-rata sebesar Rp2,4 juta.