Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Perbandingan Gaji Buruh Pabrik di Indonesia dan Jepang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |21:00 WIB
Segini Perbandingan Gaji Buruh Pabrik di Indonesia dan Jepang
Segini Gaji Buruh Pabrik di Indonesia dan Jepang. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Segini perbandingan gaji buruh pabrik di Indonesia dan Jepang. Gaji buruh saat ini sedang banyak diperbincangkan.

Pasalnya, buruh adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai seorang buruh.

Segini perbandingan gaji buruh pabrik di Indonesia dan Jepang. Berdasarkan penelusuran Okezone, ternyata gaji buruh di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan gaji buruh di negara lain, khususnya Jepang.

Gaji buruh di Indonesia memiliki rata-rata sebesar Rp 2,9 juta per bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka tersebut adalah angka rata-rata secara nasional.

Data tersebut juga menyebutkan, gaji untuk karyawan laki-laki untuk buruh pabrik kisarannya sekira Rp 3,1 juta.

Sedangkan, untuk gaji buruh karyawan perempuan yang bekerja di pabrik rata-rata sebesar Rp2,4 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement