Ganjar Gagas Roadmap dan Kebijakan Strategis Jangka Menengah Swasembada Gula

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menggagas roadmap atau peta jalan dan kebijakan strategis jangka menengah untuk mewujudkan swasembada gula nasional.

Selain merumuskan kebijakan publik berdasarkan riset tentang isu yang dihadapi para petani, Ganjar menjamin akan menyediakan solusi berkelanjutan yang mengedepankan pembelian gula petani.

“Isu terkait keberlanjutan ekonomi, pertanian, dan kebijakan impor cukup kompleks. Kita perlu pengembangan roadmap dan langkah-langkah strategis jangka menengah yang baik untuk mencari solusi berkelanjutan,” kata Ganjar pada Sarasehan Petani Tebu di Klinter, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Dia mengatakan, dalam pelaksanaan riset, wajib dilibatkan lembaga negara, korporasi, pemerintah dan petani.

“Ketika kita berbicara penguatan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), biaya risetnya 1% dari PDB. Kita tugaskan saja BRIN, korporasi, petani, dan pemerintah duduk bersama. Sediakan dong bibit tebu unggul. Kita minta para ahli bagaimana cara menggunakan pupuk agar sesuai kapasitasnya kita minta para peneliti dan kampus-kampus untuk terlibat,” jelasnya.