HOME FINANCE HOT ISSUE

Titip Pesan ke Sandiaga Uno, Warga Pasuruan Minta Ganjar-Mahfud Jamin Harga Semabako dan Lapangan Kerja

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |17:59 WIB
Titip Pesan ke Sandiaga Uno, Warga Pasuruan Minta Ganjar-Mahfud Jamin Harga Semabako dan Lapangan Kerja
Kehadiran Sandiaga Uno Disambut Antusias Warga Pasuruan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

PASURUAN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno disambut masyarakat Pasuruan, Jawa Timur. Masyarakat pun menitipkan pesan ke Sandiaga Uno untuk disampaikan ke Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Mereka berharap agar pemerintahan Ganjar-Mahfud bisa menjamin harga sembako murah serta lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

"Jadi di sini juga banyak pesan yang disampaikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud agar harga-harga murah, kerja mudah dan hidup berkah. Itulah yang diperjuangkan oleh PPP Pasuruan dan saya siap membersamai sampai 14 Februari 2024 untuk mengantar ke gerbang kemenangan kita," ungkap Sandiaga Uno, Jumat (12/1/2023). 

"Jadi kita harus mengawal momentum ini sampai tanggal 14 Februari 2024," tutupnya bersemangat.

Sandiaga Uno usai menghadiri pelatihan sekaligus penyerahan bantuan permodalan UMKM di Kopi Telu Sawah View, Ketanireng, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya terharu melihat warga yang datang berbondong-bondong mengikuti pelatihan, pemasaran hingga penyerahan bantuan permodalan bagi UMKM.

Halaman:
1 2
