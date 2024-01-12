Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Siap Ekspor Gas Alam Cair

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |19:39 WIB
RI Siap Ekspor Gas Alam Cair
RI Siap Ekspor Gas Alam Cair. (Foto: okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akan melakukan ekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) pada tahun ini. Jumlahnya direncanakan mencapai 167 hingga 170 kargo.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi menuturkan, pihaknya memproyeksikan produksi LNG pada 2024 mencapai 250 kargo. Hal itu lantaran adanya tambahan pasokan dari Tangguh Train 3 yang sudah mulai beroperasi sejak akhir 2023 lalu.

"Namun kalau kita lihat dari yang sudah terkontrak saja berkisar, kontrak eskpor, sekitar 167 sampe 170 kargo kita perkirakan yang direncanakan," ungkapnya saat Jumpa Pers SKK Migas Capaian Kinerja Tahun 2023 di Kantornya, Jakarta, Kamis (12/1/2024).

Oleh karena itu, terkait adanya tambahan spot ekspor, Kurnia mengakui hal itu kemungkinan agak sulit dilakukan.

"Kalaupun ada kemungkinan, kami akan prioritaskan untuk kebutuhan kargo di dalam negeri," imbuhnya.

Sementara mengenai realisasi produksi pada 2023, Kurnia mengakui bahwa pada tahun lalu penerimaan migas memang cukup banyak disokong oleh adanya komersialisasi dari spot-spot LNG.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156526/ekspor_indonesia-mQEa_large.jpg
Pengusaha Sebut Tarif Impor 19% Trump Dongkrak Ekspor Sepatu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257/ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement