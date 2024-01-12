Tol Padang-Sicincin Beroperasi Juli, Jalan Trans Sumatera dari Lampung-Aceh Tersambung

JAKARTA - Proyek jalan Tol Padang-Sicincin ditargetkan mulai beroperasi Juli 2024 secara fungsional. Kehadiran ruas tersebut menyambungkan rangkaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung hingga Provinsi Aceh, berikut sirip atau feedernya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, JTTS memiliki total panjang 2.749 km dengan panjang koridor utama 1.889 km dan koridor pendukung 860 km.

"6 ruas jalan tol dengan total panjang 596 km telah beroperasi, dan 7 ruas jalan tol sepanjang 361 km sedang dalam konstruksi. Sisanya, terdapat 4 ruas sepanjang 582 km memasuki Rencana Tahap II, 5 ruas sepanjang 657 km memasuki Rencana Tahap III, dan 6 ruas sepanjang 553 km memasuki Rencana Tahap IV,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Jumat (12/1/2024).

Pada 2024, Kementerian PUPR menargetkan operasional JTTS Koridor Utama antara lain Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (sebagian Seksi 2-Seksi 4), Binjai–Langsa Seksi 2, Kisaran–Indrapura, Padang–Pekanbaru (Bangkinang–Pangkalan), Sigli–Banda Aceh Seksi 1, Betung-Jambi Seksi Bayung Lencir–Tempino, Padang–Pekanbaru (Padang– Sicincin), dan Binjai – Langsa (Seksi 3).

Salah satunya termasuk Jalan Tol Pekanbaru-Padang, Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km yang akan menghubungkan provinsi Sumatera Barat dan Riau. Menurut Menteri Basuki, kecepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.