HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Saham Top Losers Pekan Ini, TPIA Anjlok 37,8%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |11:44 WIB
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini, TPIA Anjlok 37,8%
Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Deretan saham top losers pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan anjlok sebesar 1,49% menjadi berada pada posisi 7.241 dari 7.350 pada penutupan pekan lalu.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral mayoritas melemah yakni sektor energi 0,15%, barang baku 5,76%, non siklikal 1,98%, teknologi 1,02%, infrastruktur 2,23% dan transportasi 1,73%. Sementara yang menguat hanya sektor industri 1,11%, siklikal 2,84%, kesehatan 1,57%, keuangan 2,20% dan properti 0,25%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (13/1/2024), PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 37,82% di level Rp3.560 dari penutupan pekan lalu di Rp5.725.

Menyusul TPIA, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) turun 37,82% di Rp3.560 dari Rp5.725.

2. PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) melemah 35,96% di Rp57 dari Rp89.

3. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) koreksi 34,95% di Rp4.700 dari Rp7.225.

4. PT Galva Technologies Tbk (GLVA) tertekan 31,64% di Rp458 dari Rp670.

