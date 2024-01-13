4 Istilah Pertanian yang Jarang Diketahui, Ternyata Ini Artinya

JAKARTA - Ada beberapa istilah pertanian yang mungkin masih asing di telinga masyarakat. Artikel ini akan membahas beberapa di antaranya.

“Istilah-istilah dalam pertanian ini mungkin masih asing bagi sebagian #SobaTani di sini nih… Yuk, kita kenalan dengan beberapa istilah yang kerap digunakan dalam dunia pertanian” tulis akun instagram resmi Kementerian Pertanian dikutip Sabtu (13/1/2024).

Merangkum dari akun Instagram @kementerianpertanian berikut istilah-istilah yang digunakan dalam pertanian:

1. HSS dan HST

HSS merupakan singkatan dari Hari Setelah Semai, digunakan setelah menyemai benih ke media tanah, benih akan dipindah tanam ketika sudah mencapai waktu tertentu.

Sedangkan HST merupakan singkatan dari Hari Setelah Tanam, digunakan sebagai ukuran ketika bibit sudah ditanam ke media yang sesungguhnya.

Kedua istilah tersebut digunakan sebagai pengukur waktu budidaya.

2. Potray

Potray adalah media tanam untuk penyemaian sebelum dipindah ke media tanam sesungguhnya.

Wadah ini biasanya berbentuk kotak-kotak kecil yang didalamnya sudah diisi media semai seperti tanah, cocopeat, sekam, dan sebagainya.

- Peat moss (gambut), digunakan sebagai pengganti tanah.

- Cocopeat (sabut kelapa yang dihancurkan), dapat digunakan sebagai pengganti sekam mentah, dipakai untuk menghemat peak moss.

- Sekam bakar (bio charcoal), merupakan tempat tumbuh mikroorganisme.

- Pupuk kandang (kompos hewani untuk nutrisi) yang sudah diproses digunakan untuk tanaman hias. Akan lebih bagus bila menggunakan kotoran unggas karena mengandung nitrogen yang lebih tinggi. Sedangkan sayuran lebih baik digunakan untuk tanaman sayuran.