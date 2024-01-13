Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Resign Kerja

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:04 WIB
5 Hal yang Harus Diketahui Sebelum <i>Resign</i> Kerja
Hal yang harus diketahui sebelum resign kerja (Foto: Freepik)
JAKARTA - Resign merupakan keputusan besar bagi seorang karyawan. Pasalnya, saat memutuskan resign, seseorang harus memiliki kesiapan yang matang terutama mengenai mental dan finansial.

Setelah seorang karyawan resign, mungkin akan banyak hal yang terjadi. Misalnya, tidak lagi mendapatkan gaji setiap bulan, tidak mendapatkan bonus, ataupun yang lainnya. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan resign, karyawan harus mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut.

Dilansir dari laman Instagram @pritaghozie, Sabtu (13/1/2024), berikut adalah macam-macam resign yang harus diketahui oleh karyawan sebelum memutuskan resign.

1. Resign karena Marah

Dalam dunia kerja, bertemu dengan teman sejawat dalam pekerjaan yang sama adalah hal yang sudah biasa terjadi. Namun, sebagai manusia tentu saja akan menemukan masalah.

Tak jarang ada perdebatan yang membuat emosi meledak. Namun, dalam hal ini sebaiknya seorang karyawan tidak mudah mengambil keputusan untuk resign.

Lingkungan kerja yang toxic mungkin akan sulit diubah. Maka dari itu, persiapkan terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi sebelum memutuskan resign.

2. Resign karena Alasan Keluarga

Resign dengan alasan keluarga biasanya terjadi pada karyawan wanita. Hal ini biasanya karena mereka sudah menikah, melahirkan ataupun yang lainnya.

Namun, dalam hal ini sebelum memutuskan resign, pastikan terlebih dahulu untuk hidup dengan simulasi budget yang baru. Selain itu, usahakan untuk menyelesaikan semua pinjaman terutama pinjaman yang konsumtif.

Halaman:
1 2
