4 Fakta Harga Uang Koin Rp500 Gambar Melati Incaran Kolektor, Ini Karakteristiknya

JAKARTA - Uang koin Rp500 dengan gambar melati sedang menjadi perbincangan. Dan malah semakin diminati para kolektor sebagai bahan koleksi langka.

Kehadiran uang koin ini di pasaran telah memicu minat banyak orang untuk mencarinya. Hal ini dikarenakan uang koin Rp500 dengan gambar Melati menjadi salah satu uang langka yang sulit ditemukan.

Berikut 4 fakta Harga Uang Koin Rp500 Gambar Melati , Sabtu (13/1/2024).

1. Uang Koin Rp500 Melati Langka dan Bernilai Tinggi

Pihak Bank Indonesia (BI) telah mencabut dan menarik uang koin logam pecahan Rp500 dengan gambar melati yang diterbitkan pada tahun emisi 1991 dan 1997. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Meskipun uang koin ini sebelumnya sering digunakan sebagai uang kerokan, saat ini harga jualnya di platform belanja online mencapai angka yang mengejutkan, dengan penawaran mencapai Rp150 juta per keping. Ada pula toko online yang menjualnya dengan harga Rp99,9 juta, mendekati Rp100 juta. Harga jual per koin dapat bervariasi, mulai dari Rp5 ribu hingga Rp5 juta.

2. Harga Jual Uang Koin Rp500 Melati Berbeda-Beda

Meskipun memiliki gambar yang sama, harga jual uang koin Rp500 gambar Melati bisa bervariasi. Ada toko online yang menjualnya seharga Rp5 ribu per keping, sementara ada juga yang menjualnya dengan harga mencapai Rp5 juta.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai dan harga uang koin tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelangkaan, kondisi, dan permintaan dari kolektor.