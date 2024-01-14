Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kabar Baik! Seleksi CASN 2024 Dibuka Lebih dari Satu Kali

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |03:43 WIB
Kabar Baik! Seleksi CASN 2024 Dibuka Lebih dari Satu Kali
Seleksi CPNS 2024 dibuka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Retrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 bisa berlangsung lebih dari satu kali dalam setahun. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resminya.

Menururt penuturan Anas, sebagaimana diamanatkan dalam UU 20/2023 tentang ASN, kebijakan ini kemudian dibentuk demi fleksibilitas penataan ASN.

“Jadi memang UU ASN yang baru kan memberi ruang yang terbuka dan memudahkan pemerintah dari pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen. Tidak terpaku pada pola tertentu, agar organisasi bisa berjalan dinamis,” jelas Anas dalam keterangan resminya, Minggu (14/1/2024).

Sebagai contoh, Anas menjelaskan bahwa organisasi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang sangat dinamis jika menunggu siklus tahunan. Maka, rekrutmen tidak harus menunggu siklus tahunan pada institusi swasta maupun BUMN yang dinamis, melainkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan rekrutmen sebanyak 2,3 juta orang. Anas kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa rekrutmen berpotensi dijalankan lebih dari satu kali termasuk untuk 2024.

Setelah melakukan pembahasan teknis dengan seluruh instansi, pemerintah akan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi. Untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Seleksi ini terdiri atas seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk tahap pertama diharapkan semua kementerian, lembaga, dan pemda dapat memasukkan data dalam platform digital yang disiapkan BKN,” sambung Anas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement