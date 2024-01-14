Intip Kemeriahan Final Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023, Total Hadiah Tembus Rp4,35 Miliar

JAKARTA - Program Desa BRILiaN 2023 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk resmi berakhir. Sama seperti penyelenggaraan tahun sebelumnya, BRI sukses membantu sejumlah desa di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, sejak 2020 hingga 2023, BRI telah membantu mengembangkan perekonomian di 3.178 desa se-Indonesia. Berkat upaya ini pula, inklusi keuangan dan digitalisasi di desa meningkat.

“Angka nasabah meningkat 47,7 persen secara tahunan. Dana pihak ketiga BRI juga meningkat sebesar 29,9 persen secara tahunan. Begitu pula juga nasabah peminjam yang naik 26,5 persen dengan peningkatan plafon pinjaman sebesar 62,5 persen atau setara Rp 16,1 triliun,” tutur Sunarso dalam sambutannya pada acara final “Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023” di Menara BRILiaN, Jakarta dikutip, Minggu (14/1/2024).

Nugraha Karya Desa BRILiaN 2023 merupakan puncak dari program Desa BRILiaN dan menjadi penutup dari rangkaian kegiatan final yang telah berlangsung sejak 9-10 Januari 2024.

Pada acara itu, BRI mengumumkan para pemenang program Desa BRILiaN 2023. Seluruh pemenang dinilai berdasarkan inovasi yang dihasilkan serta dampaknya terhadap perekonomian desa.