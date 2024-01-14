Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga BBM Turun di SPBU Pertamina, Shell hingga Vivo per 14 Januari 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |11:16 WIB
Update Harga BBM Turun di SPBU Pertamina, Shell hingga Vivo per 14 Januari 2024
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per 1 Januari 2024. Penurunan harga itu berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah Jawa, Pertamax akan disesuaikan menjadi Rp12.950 per liter dari Rp 13.350, Pertamax Green 95 menjadi Rp13.900 dari Rp14.900 perliter, Pertamax Turbo menjadi Rp14.400 dari Rp15.350 per liter, Dexlite menjadi Rp14.550 dari Rp15.550 per liter, dan Pertamina Dex menjadi Rp15.100 dari Rp16.200 per liter.

Sedangkan untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya Pertamina, harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell, Vivo dan BP AKR juga kompak turun.

Mengutip situs resminya, harga Shell Super dengan RON 92 dijual dengan harga Rp13.390 per liter, turun sebesar Rp900 atau dari sebelumnya Rp13.990 per liter.

Lalu, BBM RON 95 Shell V-Power turun menjadi Rp14.180 per liter dari sebelumnya Rp15.140 per liter. Shell V-Power Nitro + turun menjadi Rp14.470 per liter dari Rp15.480 per liter. Serta, Shell Diesel Extra yang dibanderol Rp14.960 per liter dan Shell V-Power Diesel menjadi Rp15.190 per liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179231/spbu_pertamina-fIiO_large.jpg
SPBU Pertamina Harus Perbanyak Improvisasi Pelayanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement