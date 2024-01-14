Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto di Toko Online Laku Rp30 Juta

JAKARTA - Uang kertas pecahan Rp50.000 pertama kali diterbitkan pada 22 Februari 1993 untuk memperingati 25 Tahun Indonesia Membangun. Uang ini memiliki gambar mantan Presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Meskipun uang kertas pecahan Rp50.000 ini tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, beberapa kolektor tertarik untuk memilikinya.

Ternyata harga uang kertas pecahan Rp50.000 dengan gambar Soeharto berbeda-beda di beberapa toko online. Di Tokopedia, harganya berkisar antara Rp33.000 hingga Rp30 juta. Sementara itu, di Bukalapak, harga terendahnya adalah Rp90.000 dan tertingginya mencapai Rp1,5 juta. Sedangkan di Shopee, uang kertas ini dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp90.000.

Sementara itu, uang kertas pecahan Rp50.000 dengan gambar mantan Presiden Soeharto memiliki ciri khas yang menarik. Bagian depan uang ini didominasi oleh warna biru muda, dengan gambar Soeharto (Bapak Pembangunan Indonesia) di sisi depannya. Di bagian kanan bawah terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 1995".

Sisi belakang uang ini menampilkan gambar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Uang ini memiliki nomor seri KAN159692 dan diterbitkan pada tahun 1995 sebagai bagian dari peringatan 25 Tahun Indonesia Membangun.