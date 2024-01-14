Fakta Terbaru IKN yang Segera Groundbreaking Tahap 4, Cek Proyeknya

JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan segera melakukan groundbreaking tahap 4 proyek di IKN, Kalimantan Timur.

Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menjadwalkan kembali groundbreaking tahap 4 pada 18 Januari mendatang. Peletakan batu pertama ini akan dilakukan setiap bulannya seperti yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi.

Hal ini menjadi tanda dimulainya sejumlah Pembangunan fisik baru tahap empat di Kawasan IKN. OIKN mengutamakan membangun ekosistem di Ibu kota negara masa depan Indonesia sebagai kota yang cerdas untuk memudahkan dan membuat penghuni lebih nyaman tinggal di Kawasan itu.

Berikut fakta terkait dengan IKN yang segera groundbreaking tahap 4, Minggu (14/1/2024).

1.OIKN Memiliki peminatan Investasi

OIKN meraih total realisasi komitmen permintaan investasi mencapai lebih kurang Rp41,4 triliun selama tiga rangkaian peletakan batu pertama dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara tahap satu hingga tahap tiga pada 2023.

Kendati investor lokal, tapi sebagian besar telah bekerja sama dengan investor internasional. Keterlibatan investor domestik maupun asing sama penting untuk mewujudkan ekosistem sebagai kota yang cerdas.