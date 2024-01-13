Jokowi Ajak Pengusaha Vietnam Investasi di IKN

JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan dialog bisnis bersama Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh dan para pengusaha hingga investor di Hotel Melia Hanoi, Vietnam Sabtu (13/1/2024). Presiden Jokowi pun mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk berinvestasi di ibu kota baru Indonesia Nusantara sesuai dengan keahlian masing-masing perusahaan,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mendorong Indonesia dan Vietnam untuk terus memperkuat kolaborasi kedua negara guna mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045.

“Indonesia dan Vietnam memiliki visi yang sama yaitu untuk menjadi high income country di tahun 2045 dan untuk mewujudkannya kita memerlukan kekuatan kolaborasi termasuk kolaborasi di sektor bisnis,” ungkapnya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi bursa karbon yang sangat besar yaitu lebih dari USD200 miliar. Pasar karbon tersebut menurutnya telah diluncurkan pada tahun 2023 lalu.

“Saya harap ini ada CT Group bisa menjadi bagian penting di dalamnya,” katanya.