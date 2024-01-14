Ganjar Bakal Bantu Wujudkan Anak Muda untuk Punya Rumah Tinggal

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen menuntaskan masalah perumahan bagi anak-anak muda atau generasi milenial dan Gen Z. Hal tersebut dikatakan Ganjar dalam acara Rise ‘Indonesia Perintis’ di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Ia merespons pertanyaan disampaikan oleh anak muda bernama Dea yang menyampaikan fenomena anak muda kesulitan memiliki rumah hunian.

Ganjar bilang, saat ini persoalan tempat tinggal masih menjadi problem yang serius dan akan menjadi prioritasnya bersama Mahfud MD.

"Rasa-rasanya untuk mereka yang mendapatkan jumlah tertentu perlu mendapatkan fasilitas (perumahan)," kata Ganjar.

Seperti diketahui, pasangan Ganjar-Mahfud memang memiliki program perumahan bernama Rumah Kita-10 juta hunian dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah. Katanya, program rumah yang akan disediakan nanti dalam bentuk rumah subsidi, atau pun rumah rusunawa atau rusunami.

"Kalau kemudian pasangan muda atau anak muda nanti masuk ke satu bursa kerja baru, mereka mulai menikmati hasil pertama. Tentu kita memfasilitasi, tentu pembangunan rumah banyak sekali kita kejar," tegas Ganjar.