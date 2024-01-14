Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Perbandingan Gaji Barista Starbucks dan Penjual Starling

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |07:42 WIB
Perbandingan Gaji Barista Starbucks dan Penjual Starling
Ilustrasi perbandingan gaji barista (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan gaji barista Starbucks dan penjual starling yang perlu diketahui saat ingin bekerja pada bagian tersebut. Pasalnya kedua jenis pekerjaan ini berbeda serta memiliki target konsumen yang juga tidak sama.

Dalam hal ini Barista menjadi salah satu pekerjaan yang diidamkan anak-anak muda atau generasi milenial. Barista terlihat keren saat meracik kopi untuk para pengunjung yang datang.

Sedangkan, penjual starling pedagang kecil yang menjual minumannya lewat sepeda dan keliling di setiap jalanan ibukota. Untuk itu, masyarakat lantas secara konsensual memberi sebutan 'starling', yang merupakan kependekan dari Starbucks keliling, kepada para penjaja kopi keliling ini. Lantas berapa gajinya?

Perbandingan gaji barista Starbucks dan penjual starling ini sangat berbeda jauh. Menurut berbagai sumber, gaji barista full time sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota) setempat, yaitu sekitar Rp4.000.000 - Rp4.500.000. Nominal tersebut belum termasuk intensif.

Lalu untuk barista part-time akan diberikan gaji sebesar Rp.1.500.000-Rp2.000.000, tergantung dari jam kerjanya. Karena barista part time dihitung per 4 jam kerja atau 8 jam kerja. Nominal tersebut juga belum termasuk insentif.

Halaman:
1 2
