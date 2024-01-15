Ternyata Ini Penampakan Uang Koin dan Kertas Edisi Tahun Naga Kayu

JAKARTA - Bank Sentral China mengeluarkan uang koin logam dan uang kertas sebagai bentuk perayaan tahun shio Naga.

Melansir postingan instagram @chinaembassy_indonesia pada Senin (15/1/2024), besaran uang koin yang diterbitkan adalah 10 Yuan dan uang kertas sebesar 20 Yuan. Keduanya memiliki ciri khas naga sebagai bentuk shio pada tahun 2024.

Dengan ciri khas naga yang menghiasi desain keduanya, uang koin logam dan kertas ini memikat perhatian masyarakat. Warga Tiongkok antusias menukarkan uang mereka dengan edisi khusus ini sebagai kenangan untuk tahun yang penuh makna.

Edisi penukaran uang baru ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Selasa, 9 Januari 2024. Para warga Tiongkok secara masif menukarkan uang mereka untuk memperoleh koin dan uang kertas yang dihiasi dengan simbol naga yang melambangkan keberuntungan dan keberanian dalam budaya Tiongkok.

Postingan tersebut dibanjiri komentar positif dari warga Tiongkok dan masyarakat Indonesia. Desain yang unik dan menarik dari uang koin dan kertas baru ini mendapatkan apresiasi tinggi, menciptakan kebanggaan dan antusiasme dalam merayakan Tahun Naga