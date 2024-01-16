Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD400 Miliar

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |03:10 WIB
Penyebab Utang Luar Negeri RI Naik Jadi USD400 Miliar
Utang Luar Negeri RI Naik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebutkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar USD400,9 miliar atau tumbuh 2,0% (yoy). Hal tersebut diketahui lebih tinggi daripada pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy).

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan bahwa kenaikan ULN tersebut disebabkan oleh faktor pelemahan uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global. Selain itu, penyebab lainnya adalah peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional dalam bentuk Sukuk Global.

Hal ini menyebabkan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Selain itu, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS," tulis Erwin.

Namun, BI mengatakan angka ini tetap terkendali. ULN pemerintah tetap dikendalikan dan dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar USD192,6 miliar atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy).

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel," ujarnya.

