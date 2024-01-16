Mengintip Perbandingan Ketua RT dan Gaji Kepala Desa di Indonesia per Januari 2024

JAKARTA - Mengintip perbandingan gaji ketua RT dan Kepala Desa di Indonesia per Januari 2024. Keduanya memiliki kesamaan dalam sektor pekerjaan. Rukun tetangga (RT) merupakan jenis lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelayanan pemerintahan.

Tugas ketua RT dan Kepala Desa ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Sedangkan gaji tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya atau ketua RT dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

Berikut mengintip perbandingan ketua RT dan gaji Kepala Desa di Indonesia per Januari 2024:

1. Ketua RT

Gaji ketua RT ternyata tergantung wilayah masing-masing. Salah satunya , Jakarta menjadi kota yang punya gaji tertinggi untuk sebagai Ketua RT.

Gaji ketua RT di daerah DKI Jakarta sudah diatur dalam keputusan Gubernur Provinsi Daerah DKI Jakarta Nomor 1674 tahun 2018, disebutkan bahwa nominal uang penyelenggaraan ketua RT di DKI Jakarta sebesar Rp 2.000.000 (Rp 2 juta) setiap bulan.

Lalu gaji Ketua RT di Bekasi berdasarkan keputusan pemberian honor untuk Ketua RT di Bekasi sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 149/Kep.16-Tapem/I/2021.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa pemberian bantuan operasional ketua RT ditetapkan intesif sebesar Rp 5.000.000 (Rp 5 juta) setiap tahunnya atau bila dibagi 12 bulan maka Ketua RT di Bekasi akan menerima gaji sebesar Rp 416.000 (Rp 416 ribu) setiap bulan.