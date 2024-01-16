Harga Beras Tinggi, Ganjar: Operasi Pasar dan Intervensi Pemerintah Harus Masif

PEKALONGAN - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, blusukan menemui rakyat. Ganjar blusukan ke Pasar Induk Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Dalam blusukannya, Ganjar disambut meriah pedagang dan pengunjung pasar. Mereka turut meneriakkan 'Ganjar Presiden, Ganjar Presiden' ke Capres berambut putih itu.

Ganjar pun mendapati harga beras yang stagnan di harga tinggi. Menurut Ganjar, intervensi pemerintah harus dilakukan dengan segera dengan operasi pasar.

"Kalau situasinya sudah seperti ini cepat-cepat diintervensi, apakah intervensinya itu mencari sumber daya dari tempat lain untuk operasi pasar atau juga dengan cara lain, tapi ini memang penting wabil khusus beras," ujar Ganjar di Pasar Induk Kajen, Selasa (16/1/2024).

Kendati demikian, Ganjar menilai harga beras Bulog sudah cukup stabil dan terjangkau. Oleh sebab itu, Ganjar meminta Bulog untuk melakukan operasi beras ke masyarakat.

"Sebenarnya Bulog itu harganya cukup bagus tapi belinya mesti 5 kg, itu bisa di angka kalau tidak salah Rp11 ribu. Maka operasi Bulog dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dengan beras murah," jelas Ganjar.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, kondisi harga beras yang tak kunjung turun selama 6 bulan bakal mengakibatkan kondisi perekonomian yang kurang baik, seperti inflasi.

Ganjar menambahkan, operssi pasar dan intervensi pemerintah pusat dan daerah harus dimasifkan agar harga di pasar bisa stabil.