Ganjar-Mahfud Diyakini Bisa Sejahterakan Petani hingga Peternak

JAKARTA - Partai Perindo optimis program kesejahteraan petani hingga peternak yang diusung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bisa direalisasikan.

Ketua Bidang UKM dan Koperasi DPP Partai Perindo Djoni Rolindrawan memastikan, program Capres-Cawapres nomor urut 3 berpihak pada kalangan akar rumput, misalnya petani, peternak, dan para nelayan.

“Kebetulan saya pernah menghadiri beliau, pak Ganjar di IPB, beliau memaparkan bahkan menentang profesor, jadi IPB mengeluarkan buku putih, walaupun saya belum membaca, walau sepintas, disampaikan bahwa program-program pak Ganjar sama di buku putih itu,” papar Djoni, yang juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR RI) Dapil Jawa Barat III, dalam Podcast Aksi Nyata, Selasa (16/1/2024).

“Program Ganjar-Mahfud bisa direalisasikan,” lanjutnya.

Di sektor pangan, membangun kedaulatan pangan dan menjaga kestabilan harga bahan pokok menjadi prioritas utama Ganjar dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ganjar-Mahfud pun menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah pasokan dan harga.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ganjar menyiapkan lima jurus. Pertama membuat Pangan Terjamin, Terjaga, Terjangkau, dan Terdiversifikasi.

Ganjar akan menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Selain itu, kepastian pangan murah melalui stabilisasi harga pangan juga akan dijaga.

Jurus kedua, alsintan Modern dan Dukungan Sarana Prasarana. Ganjar mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu.

Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung, dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas cold storage, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.