HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rupiah Melemah ke Level Rp15.643/USD Usai BI Tahan Suku Bunga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:00 WIB
Nilai tukar rupiah melemah hari ini
JAKARTA - Nilai tukar Rupiah sore ini kembali ditutup melemah 50 poin ke level Rp15.643 setelah sebelumnya menguat signifikan ke level Rp15.592 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan dolar AS karena Gubernur Fed Christopher Waller mengisyaratkan pendekatan hati-hati terhadap penurunan suku bunga dan mengatakan bahwa ketahanan ekonomi AS saat ini kemungkinan akan menunda potensi penurunan suku bunga.

"Komentarnya mengirim dolar ke level tertinggi dalam satu bulan, dan juga memicu lonjakan tajam dalam imbal hasil Treasury, dengan tingkat suku bunga 10-tahun melewati angka 4%," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (17/1/2024).

Isyarat ekonomi AS lainnya menunggu karena para pedagang memangkas perkiraan penurunan suku bunga di bulan Maret Pasar sekarang fokus pada data produksi industri dan penjualan ritel bulan Desember, yang akan dirilis pada hari Rabu.

Setiap tanda-tanda kekuatan ekonomi AS, khususnya belanja konsumen, memberi The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu lebih lama.

Pedagang terlihat sedikit mengurangi taruhan mereka terhadap penurunan suku bunga bank sentral pada bulan Maret, menurut alat CME Fedwatch. Pasar melihat peluang 62,8% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, turun dari 66,1% yang terlihat sehari sebelumnya.

Dari sisi domestik, Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan (BI-Rate) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2024 di level 6,00%. Keputusan menahan suku bunga ini seiring dengan fokus kebijakan moneter yang pro stabilitas.

