IHSG Hari Ini Melemah ke Level 7.200

Indeks Harga Saham Gabungan melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 42,15 poin atau 0,58% ke level 7.200,63.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (17/1/2024), terdapat 197 saham menguat, 333 saham melemah dan 242 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,1 triliun dari 23,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,84% ke 967,252, indeks JII turun 1,08% ke 518,111, indeks IDX30 melemah 0,78% ke 498,88 dan indeks MNC36 melemah 0,74% ke 369,683.

Untuk indeks sektoral kompak melemah yakni energi 0,77%, barang baku 0,77%, industri 0,91%, non siklikal 0,62%, siklikal 0,95%, kesehatan 0,95%, keuangan 0,71%, properti 1,14%, teknologi 1,35%, infrastruktur 0,43%, transportasi 0,2%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 34,86% ke Rp236, PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) naik 25,00% ke Rp320 dan saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 22,22% ke Rp165.