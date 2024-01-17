IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.248

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,07% di 7.248,01 pada perdagangan hari ini, Rabu (17/1/2024).

Hingga pukul 09:31 waktu JATS, indeks terkoreksi 0,19% di 7.228,88. Sebanyak 193 saham menguat, 241 melemah, dan 221 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp1,65 triliun. dari net-volume 3,52 miliarsaham yang diperdagangkan.

LQ45 turun 0,01% di 973,20, indeks JII naik 0,17% di 522,21, indeks MNC36 naik 0,23% di 372,34, dan IDX30 turun 0,21% di 501,23.

Sektor yang bertahan di zona hijau adalah bahan baku 0,21%, konsumer siklikal 0,31%, industri 0,06%, konsumer nonsiklikal 0,21%, teknologi 0,01%, dan transportasi 1,13%. Sedangkan yang melemah adalah energi 0,92%, keuangan 0,04%, kesehatan 0,28%, infrastruktur 0,22%, dan properti 0,08%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) menguat 18,52% di Rp160, PT Saraswanti Anugeraf Makmur Tbk (SAMF)naik 13,83% di Rp850, dan PT FKS Food Sejahtera Tbk (AISA) tumbuh 10,61% di Rp164.