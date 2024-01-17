Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Gaji 1 Juta, Ini Tugas Pengawas TPS

Asla Lupanda , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:15 WIB
Dapat Gaji 1 Juta, Ini Tugas Pengawas TPS
Gaji petugas pengawas TPS (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan gaji pengawas TPS Pemilihan Umum (pemilu) 2024 berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Perbedaan gaji bergantung pada wilayah masing-masing TPS.

Sejak 2 Januari, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melakukan perekrutan panitia sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor : 5/KP.01/K1/01/1023. Putusan ini termasuk pedoman proses pelaksanaan perekrutan dan pembentukan Panwaslu desa atau kelurahan pada Pemilu mendatang.

Berdasarkan pasal 66 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum telah mengatur tugas utama pengawas TPS. Tugas pengawas TPS dalam membantu PPL meliputi; pengawas persiapan pemungutan dan perhitungan suara, mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran kesalahan dan penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita dan sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara dan melakukan tugas serta wewenang yang dibelikan oleh PPL sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawas Pilkada menjadi tanggung jawab bersama antar Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement