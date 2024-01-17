Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Gaji Shin Tae-yong dengan Indra Sjafri di Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |07:31 WIB
Perbandingan Gaji Shin Tae-yong dengan Indra Sjafri di Timnas Indonesia
Ilustrasi perbandingan gaji Shin Tae-yong dan Indra Sjaftri (Foto: Instagram)
JAKARTA - Perbandingan gaji Shin Tae-yong dengan Indra Sjafri di Timnas Indonesia menjadi sorotan banyak pecinta sepakbola tanah air. Hal ini merujuk pada prestasi yang telah dicatatkan oleh kedua pelatih ini.

Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tercatat belum pernah sekalipun mempersembahkan trofi atau gelar juara untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu telah memberikan prestasi yang lain.

Berbeda dengan juru taktik asing tersebut, Indra Sjafri justru lebih moncer dalam urusan prestasi. Tercatat ia pernah membawa Timnas Indonesia U-19 dan Timnas Indonesia U-22 juara Piala AFF. Dan pada 2023 lalu, pelatih asal Sumatera Barat ini sukses membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 di Kamboja.

Menilik perbedaan prestasi tersebut, bagaimana perbandingan gaji antara Shin Tae-yong dan Indra Sjafri?

Sejatinya, PSSI tidak pernah membocorkan secara langsung besaran gaji yang diberikan kepada pelatih Timnas Indonesia. Namun pada 2020 lalu, media asal Vietnam, Danviet menyebut jika gaji yang diterima Shin Tae-yong untuk menangani Timnas Indonesia adalah sekitar Rp14,2 miliar per tahun atau sekitar Rp1,1 miliar per bulan.

Sama halnya dengan itu, mantan ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan juga pernah mengungkapkan dalam podcast Deddy Corbuzier bahwa gaji Shin Tae-yong di Timnas Indonesia adalah sebesar Rp 2 miliar per bulan.

Halaman:
1 2
