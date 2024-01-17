Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan di Pasar Limpung, Ganjar Serap Aspirasi Pedagang hingga Beli Buah

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:34 WIB
Blusukan di Pasar Limpung, Ganjar Serap Aspirasi Pedagang hingga Beli Buah
Ganjar Pranowo di Pasar Batang (Foto: MPI)
BATANG - Pedagang Pasar Limpung, Batang mendadak heboh saat Calon Presiden nomor urut 03 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo berkunjung pada Rabu (17/1/024). Mereka kaget dan langsung mengeluarkan handphone untuk mengabadikan momen tersebut.

Ganjar tak henti melempar senyum, serta sabar melayani ajakan bersalaman dan berfoto bersama. Ganjar juga berdialog soal harga bahan pokok, dan bahkan belanja buah dan sirih.

“Saya grogi ada Pak Ganjar. Walah, ramai banget,” kata seorang pedagang buah.

Sepanjang lorong di antara kios, pedagang tampak bahagia lantaran calon orang nomor satu di Indonesia itu datang ke Pasar Limpung.

“Pak Ganjar Presiden. Semoga pasar tambah ramai,” seru pedagang yang lain.

