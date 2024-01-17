Perbedaan Gaji Masinis KAJJ dan KRL

JAKARTA - Perbedaan Gaji Masinis KAJJ dan KRL menarik untuk diketahui. Pasalnya profesi ini tidak akan asing lagi dan sering dilihat saat naik kereta atau KRL.

Ternyata gaji masinis di Indonesia cukup besar, terutama untuk masinis kereta api dan masinis KRL Commuter Line.

Masinis adalah sosok yang bertugas mengendalikan dan mengoperasikan kereta api serta memimpin selama perjalanan. Mereka disebut masinis karena pada awalnya adalah juru mesin yang bertanggung jawab menggerakkan kereta api.

Lantas berapa Perbedaan Gaji Masinis KAJJ dan KRL?

Gaji masinis kereta api bisa dikatakan cukup fantastis. Selain itu, seorang masinis juga akan mendapatkan tunjangan lain saat bekerja.

Menjadi masinis di kereta api juga berarti menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perusahaan ini sangat diminati oleh para pencari kerja.

Gaji yang diterima oleh seorang masinis di PT Kereta Api Indonesia sekitar Rp13 juta per bulan. Gaji tersebut belum termasuk beberapa benefit lainnya seperti tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, dan tunjangan untuk anak dan istri.

Selain itu, para manajer senior di PT Kereta Api Indonesia juga mendapatkan gaji yang cukup besar, berkisar antara Rp18 juta hingga Rp30 juta per bulan.