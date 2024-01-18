Harga Emas Antam Turun Rp6.000, Kini Dijual Rp1.115.000/Gram

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau turun Rp6.000 ke level Rp1.115.000 per gram hari ini, Kamis (18/1/2024).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp6.000 ke level Rp1.016.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp607.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.350.000, dan 10 gram Rp10.645.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp52.895.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp527.820.000 dan Rp1.055.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.