Segini Gaji Pratama Arhan Di Klub Korea untuk Nafkahi Azizah Salsha

JAKARTA - Segini gaji Pratama Arhan di klub Korea untuk nafkahi Azizah Salsha menarik diulas. Bek kebanggaan Timnas Indonesia akhirnya resmi bermain Suwon FC di laga K-League 1. Hal itu diumumkan oleh pihak klub dalam akun media sosialnya.

" Pemain Timnas Indonesia, Arhan, yang saat ini sedang tampil di Piala Asia dan juga bagian tim inti Timnas Indonesia. Kami menerima bergabungnya Arhan yang akan memperkuat Suwon," tulis pernyataan resmi Suwon.

Dengan pertanyaan resmi ini membuat warganet penasaran mengenai gaji bayaran Suwon FC untuk Arhan Pratama. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji Pratama Arhan di klub Korea untuk nafkahi Azizah Salsha yakni tergantung dari pengalamannya. Untuk pemain lokal Korea digaji 282,1 juta won atau setara Rp3,2 miliar per musim. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan K-League 1.

Hal ini akan berbeda dengan pemain asing yang bisa mendapatkan gaji di kisaran 862,7 juta won atau Rp10 miliar per musim. Gaji Arhan di K-League 1 bersama Suwon FC bisa terbilang cukup tinggi untuk ukuran pemain Indonesia. Karena gaji yang akan dia terima ini cukup lumayan fantastis, jika dibandingkan dengan Tokyo Verdy. Karena Pratama Arhan salah satu pemain asing, maka ia akan berkesempatan memiliki gaji yang fantastis tersebut.