HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Stasiun KRL Baru di Bogor, Ini Lokasinya

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |16:15 WIB
Ada Stasiun KRL Baru di Bogor, Ini Lokasinya
Ada Stasiun Baru KRL di Bogor (Foto: Okezone)




JAKARTAPT KAI (Persero) dan Perum Perumnas berencana membangun stasiun baru di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal ini bakal memudahkan mobilisasi dari hunian-hunian sekitar.

Di mana stasiun KRL dibangun dengan nama Stasiun Lumpang Parayasa. Lokasinya berada di antara relasi Stasiun Parung Panjang dan Stasiun Cilejit. Dengan begitu, ini akan memudahkan akses menuju hunian milik Perumnas.

“Jadi ini akan memberikan opsi dalam mobilitas yang baru bagi masyarakat sekitar kawasan Parung Panjang," ujar Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Budi menyebut kehadiran Stasiun KRL akan meningkatkan nilai tambah sekaligus aksesibilitas pada kawasan perumahan Parung Panjang,

"Bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, KAI dan Perumnas bersinergi membangun dan mengembangkan Stasiun Lumpang Parayasa guna meningkatkan akses dari dan menuju Samesta Parayasa dan sekitarnya," tutur Budi.

