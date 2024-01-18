Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Telat Berapa Lama Dc Pinjol Datang ke Rumah

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:01 WIB
Telat Berapa Lama Dc Pinjol Datang ke Rumah
Telat berapa lama DC pinjol datang ke rumah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Telat berapa lama dc pinjol datang ke rumah? Debt Collector (DC) atau orang ketiga dalam dunia peminjaman uang adalah pihak yang bertugas menagih utang kepada nasabah yang diutus langsung oleh perusahaan.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/ POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, keberadaan DC atau penagih utang adalah legal. Di mana perusahaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat membantu dalam menagih utang.

Lalu telat berapa lama DC pinjol datang ke rumah? Setiap pinjol memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam penagihan. Umumnya DC pinjol akan datang ke rumah nasabah ketika telat membayar selama 7 hari atau lebih.

Namun pada awalnya, DC akan menghubungi nasabah melalui telepon atau WhatsApp. Lalu, jika nasabah tidak menanggapi, maka DC pinjol akan datang ke rumah.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Senin, (18/12/2023), tak perlu khawatir jika DC datang ke rumah untuk menagih utang. Pasalnya OJK telah membuat aturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang tercantum dalam Pasal 7 POJK Nomor 6/ POJK.07/2022. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya perilaku DC yang dapat merugikan konsumen, ataupun dalam melakukan tindak kekerasan.

Kemudian, DC juga memiliki peraturan lain yang harus dipatuhi saat menagih utang pada nasabah. Jika dilanggar, maka DC yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman pidana.

