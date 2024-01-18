10 Ide Jajanan yang Disukai Anak SD

JAKARTA - 10 ide jajanan yang disukai anak SD. Jajanan anak memang banyak disukai oleh banyak kalangan baik anak-anak maupun dewasa

Jajanan yang biasa dijual di sekitar area sekolah memang tak pernah gagal membangkitkan memori bahagia. Hal itu karena rasanya yang gurih dan harganya yang murah meriah.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (18/1/2024), ide jajanan yang disukai anak SD sebagai berikut

1. Kue Cubit

Kue cubit juga masih terlihat di kantin-kantin sekolah. Kadang penjualnya membuat bentuk yang unik agar pembeli lebih tertarik.

2. Olahan Aci

Olahan aci masih menjadi incaran anak SD. Ada cilok, cimol, cilung, teci dan lain sebagainya. Rasanya yang lezat dengan tekstur kenyal membuat anak-anak tak berhenti membeli.

3. Telur Gulung

Jajanan SD telur gulung selalu menjadi favorit banyak orang, bahan-bahannya yang digunakan tentunya cukup mudah didapatkan. Modalnya hanya telur dan air.

4. Mie Sosis

Mie sosis ini merupakan sosis yang digulung dengan mie. Biasanya jajanan SD ini ada di kantin sekolah dengan harga beragam mulai dari seribu rupiah saja.

5. Mie Lidi

Mie memang selalu enak dimakan dengan bentuk apapun, salah satunya mie lidi ini yang dikenal sebagai mie pedas penuh kenikmatan.