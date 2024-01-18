Awal 2024, Jokowi Sudah Habiskan Rp1,8 Triliun Percepat Bangun IKN

JAKARTA - Pemerintah kebut pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang targetnya sudah bisa digunakan untuk menyelenggarakan upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Pembangunan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana menjadi porsi Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengawali tahun 2024 ini, bahkan Pemerintah sudah menggelontorkan sekitar Rp1, 89 triliun, untuk pengerjaan 3 proyek baru di IKN.

Ketiga proyek tersebut masing-masing ditandai dengan seremonial peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Rabu 17 Januari 2024 di IKN. Ketiga proyek yang telah groundbreaking awal tahun ini terdiri dari pembangunan Masjid Negara Rp991 miliar, Kantor Badan Otorita Rp547 miliar dan Memorial Park.

Pembangunan Kantor Otorita IKN dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama Adhi Karya - Jaya Konstruksi KSO dimulai pada Januari 2024 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Kantor Otorita IKN ini dapat menampung 600 orang pada tahap pertama. Nilai pembangunannya sebesar Rp547 miliar dengan jumlah lantai yang dibangun sebanyak 6 lantai yang dilengkapi lapangan parkir.