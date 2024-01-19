Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amazon PHK 30 Karyawan di Divisi Buy with Prime

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |15:01 WIB
Amazon PHK 30 Karyawan di Divisi Buy with Prime
Amazon PHK 30 karyawan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Raksasa e-commerce Amazon.com melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa karyawan yang berada di divisi Buy with Prime.

Pihak Amazon menyampaikan bahwa sebanyak 30 karyawan di divisi Buy with Prime atau sekitar 5% karyawannya terkena imbasnya akibat PHK.

Buy with Prime merupakan layanan spesial yang menawarkan manfaat pengiriman dua hari untuk belanja online bagi pengguna prime dan sudah ada sejak April 2022.

Pihak Amazon mengatakan bahwa keputusan ini sulit untuk mengurangi beberapa karyawannya di divisi Buy with Prime.

"Kami terus meninjau struktur tim kami dan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan bisnis. Setelah peninjauan baru-baru ini, kami telah membuat keputusan sulit untuk mengurangi beberapa karyawan divisi Buy with Prime,” kata juru bicara Amazon, dikutip dari CNBC, pada Jumat (19/1/2024).

Meskipun terjadi PHK pada divisi tersebut, pihak Amazon menegaskan bahwa layanan tersebut tetap menjadi prioritas utama Amazon dan perusahaan berencana untuk terus menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam program tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
