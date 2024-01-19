Bagaimana Cara Menyiasati Galbay di Pinjol?

JAKARTA - Bagaimana cara menyiasati galbay di pinjol? Galbay atau gagal bayar pada pinjaman online (pinjol) merupakan kondisi di mana peminjam tidak dapat membayar pinjamannya tepat waktu.

Galbay sering kali terjadi oleh beberapa pengguna dengan berbagai alasan, mulai dari sulitnya kondisi keuangan yang dialami, kehilangan pekerjaan bahkan kondisi fisik yang melemah sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

BACA JUGA: Telat Berapa Lama Dc Pinjol Datang ke Rumah

Berikut Okezone telah merangkum dari beberapa sumber pada Jumat (19/1/2024) terkait bagaimana cara menyiasati galbay di pinjol?

1. Hubungi Pihak Pinjol

Langkah pertama adalah segera menghubungi pihak pinjol. Jangan menghindar; jelaskan dengan jujur tentang kesulitan keuangan dan keterlambatan pembayaran. Dengan melakukan komunikasi secara terbuka dapat membantu mencari solusi bersama.

2. Renegosiasi Pinjaman

Jika pihak pinjol awalnya tidak mau merestrukturisasi pinjaman, cobalah untuk menegosiasikan ulang. Bisa berupa pengurangan jumlah, perpanjangan tenor, atau pengurangan suku bunga. Banyak pemberi pinjol bersedia berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil.