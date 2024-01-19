Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungi Pasar Sayur Magetan, Pedagang: Pak Ganjar Solutif Atasi Pasar Sepi

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:28 WIB
Kunjungi Pasar Sayur Magetan, Pedagang: Pak Ganjar Solutif Atasi Pasar Sepi
Ganjar Pranowo ke Pasar Sayur Magetan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

MAGETAN - Pedagang Pasar Sayur Magetan, Jawa Timur senang bukan kepalang karena dikunjungi Ganjar Pranowo. Pasalnya kedatangan Capres nomor urut 3 itu memberikan solusi atas keluhan pedagang soal pasar sepi pembeli.

Tiba di lokasi, Ganjar disambut para pedagang. Mereka meminta bersalaman dan berswafoto. Capres 2024 nomor urut 3 itu pun tampak tersenyum menyapa dan melayani permintaan itu.

“Biasanya hanya lihat di tivi, sekarang bisa lihat langsung Pak Ganjar,” kata pedagang.

“Wah, kalau ada Pak Ganjar pasar bisa ramai,” seru pedagang yang lain, Jumat (19/1/2024).

Capres berambut putih itu berkeliling ke kios-kois pedagang. Dirinya memborong sejumlah komoditas, sekaligus mengecek harga-harga dan menyerap aspirasi pedagang.

Saat itu, ada pedagang bernama Siti mengeluhkan sepinya Pasar Sayur Magetan, karena kekeliruan pengelolaan. Banyaknya pedagang liar yang membuka kios di luar pasar, membuat pembeli enggan masuk ke komplek kios.

Lalu, Ganjar menghadirkan Ketua DPRD Magetan, Sujatno dan Kepala Pasar setempat untuk berdiskusi dengan pedagang.

“Iya tadi pedagang mengeluhkan sepi karena banyak yang jualan di luar pasar. Ini mestinya bisa ditata lagi. Mereka yang punya kios dikembalikan ke kiosnya. Dan pemerintah harus ambil peran aktif untuk mengontrol,” ujar Ganjar.

Menurutnya, pasar tradisional adalah pusat ekonomi rakyat. Sehingga perlu dilakukan revitalisasi, baik infrastruktur maupun sistem pemasarannya.

“Pengalaman di Jawa Tengah memang kita lakukan revitalisasi pasar. Sekarang, revitalisasi bukan hanya pada fisik tapi juga bagaimana pedagang bisa jualan secara modern, misalnya online,” paparnya.

Sementara, Siti, pedagang Pasar Sayur Magetan mengaku senang bisa bertemu dengan Ganjar. Dia dan pedagang lain bisa menyampaikan aspirasinya.

“Senang ada Pak Ganjar. Tadi kami sampaikan pasarnya sepi karena yang di dalam memilih keluar, jualan di luar pasar,” ucap Siti.

1 2
