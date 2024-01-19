10 Pinjol Cepat Cair dan terdaftar di Indonesia 2024

JAKARTA - 10 pinjol cepat cair dan terdaftar di Indonesia 2024. Pinjaman Online (Pinjol) adalah salah satu jalan tikus untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Namun, saat ini banyak sekali pinjol ilegal yang membuat masyarakat resah.

Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan telah merilis daftar pinjol legal atau resmi 2024. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk memanfaatkan informasi tersebut.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Jumat (19/1/2024), berikut daftar 10 pinjol cepat cair dan terdaftar di Indonesia 2024.

1. Danamas

Danamas adalah pinjol yang menawarkan cash (tunai) dengan limit mencapai Rp7,5 juta. Pinjamannya bisa didapatkan dengan masa tenor yang beragam mulai dari 3 bulan hingga 6 bulan. Dana akan cepat cair setelah pinjaman disetujui oleh pihak Danamas.

2. Investree

Investree menawarkan pinjaman dengan limit minimal Rp1 juta - Rp50 juta. Pinjaman ini dapat berangsur dengan masa peminjaman maksimal 12 bulan.

3. Amartha

Amartha adalah pinjol yang menyediakan pembiayaan mikro bagi Ibu-Ibu di wilayah pedesaan. Pinjol ini memiliki masa pinjaman selama 50 minggu dan plafon mulai dari Rp 5 juta. Tujuan pembiayaan yang dapat diajukan seperti industri perdagangan, pertanian, rumah tangga, jasa, dan peternakan.

4. DOMPET Kilat

DOMPET Kilat menjamin proses peminjaman yang akan diproses dan berlangsung selama 1-3 hari. Limit pinjaman yang ditawarkan dengan pinjaman sebesar Rp50 juta - Rp20 miliar.

5. TOKO MODAL

TOKO MODAL adalah pinjol yang memiliki persyaratan mudah tanpa agunan dan pencairan cepat.