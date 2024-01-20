Awas! Ada Modus Penipuan dengan Cara Salah Transfer

JAKARTA - Penipuan dengan beragam modus semakin banyak macamnya. Masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang berkembang sekarang.

Salah satunya modus penipuan yang sedang ramai ialah salah transfer. Penipu biasanya sengaja mentransfer sejumlah dana ke korban.

Selanjutnya penipu akan menghubungi korban untuk meminta transfer kembali dana tersebut.

Melansir dari laman Instagram @ojkindonesia, mendapatkan transferan dana dari orang tidak dikenal, bisa jadi hal tersebut merupakan modus penipuan.

"Pernah dapat transferan dana dari orang tidak dikenal? Bisa jadi itu modus tipu-tipu baru," tulisnya dalam keterangan postingan tersebut.

Berikut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tips jika mendapatkan transfer dana dari orang tidak dikenal.

BACA JUGA: Waspada dengan Penipuan Mengatasnamakan Mister Aladin

- Jangan menggunakan dana yang ditransfer

- Kumpulkan bukti "salah transfer" (seperti screenshot dari Hp, pesan WA, dll) kemudian laporkan pada pihak kepolisian.

- Laporkan ke Polisi dan mintakan surat tanda terima laporan Kepolisian.