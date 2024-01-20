Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Awas! Ada Modus Penipuan dengan Cara Salah Transfer

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:09 WIB
Awas! Ada Modus Penipuan dengan Cara Salah Transfer
Awas Modus Penipuan dengan Salah Transfer. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penipuan dengan beragam modus semakin banyak macamnya. Masyarakat harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang berkembang sekarang.

Salah satunya modus penipuan yang sedang ramai ialah salah transfer. Penipu biasanya sengaja mentransfer sejumlah dana ke korban.

Selanjutnya penipu akan menghubungi korban untuk meminta transfer kembali dana tersebut.

Melansir dari laman Instagram @ojkindonesia, mendapatkan transferan dana dari orang tidak dikenal, bisa jadi hal tersebut merupakan modus penipuan.

"Pernah dapat transferan dana dari orang tidak dikenal? Bisa jadi itu modus tipu-tipu baru," tulisnya dalam keterangan postingan tersebut.

Berikut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tips jika mendapatkan transfer dana dari orang tidak dikenal.

- Jangan menggunakan dana yang ditransfer

- Kumpulkan bukti "salah transfer" (seperti screenshot dari Hp, pesan WA, dll) kemudian laporkan pada pihak kepolisian.

- Laporkan ke Polisi dan mintakan surat tanda terima laporan Kepolisian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079700/waspada-penipuan-berkedok-jasa-pengiriman-begini-modusnya-cnnMuR2CB6.jpg
Waspada! Penipuan Berkedok Jasa Pengiriman, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/320/3071776/waspada-kejahatan-phising-berkedok-film-joker-bisa-kuras-rekening-dan-kartu-kredit-9tmafkq5Xj.jpg
Waspada! Kejahatan Phising Berkedok Film Joker, Bisa Kuras Rekening dan Kartu Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/320/3037458/modus-penipuan-beli-minyak-goreng-murah-syaratnya-selfie-dengan-ktp-mirip-pinjol-UebAVKuKFB.jpg
Modus Penipuan Beli Minyak Goreng Murah Syaratnya Selfie dengan KTP Mirip Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035696/waspada-penipuan-mengatasnamakan-tiket-com-ini-modusnya-fnXy85Nb73.jpg
Waspada Penipuan Mengatasnamakan tiket.com, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/320/3027965/5-cara-melaporkan-penipuan-online-agar-uang-kembali-EydntBmOQB.jpg
5 Cara Melaporkan Penipuan Online agar Uang Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020956/waspada-penipuan-kurban-online-jelang-idul-adha-ini-ciri-cirinya-7ez6asOIra.jpg
Waspada! Penipuan Kurban Online Jelang Idul Adha, Ini Ciri-cirinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement